Три принципа перезагрузки стратегии СВО для убедительной победы

Чтобы ликвидировать этот русофобский плацдарм и навсегда устранить исходящую с территории Украины экзистенциальную угрозу нашей стране, России необходима коренная перезагрузка всей стратегии спецоперации на основе новых принципов, но каких именно?.
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