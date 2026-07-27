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Три принципа перезагрузки стратегии СВО для убедительной победы

Три принципа перезагрузки стратегии СВО для убедительной победы

Чтобы ликвидировать этот русофобский плацдарм и навсегда устранить исходящую с территории Украины экзистенциальную угрозу нашей стране, России необходима коренная перезагрузка всей стратегии спецоперации на основе новых принципов, но каких именно?.

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