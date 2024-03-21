До застрявших в Приамурье горняков спустя двое суток пробурили скважину

Спасатели спустя два дня пробурили скважину до застрявших в Приамурье горняков Специалисты спустя двое суток пробурили скважину до горняков, которые оказались заблокированы на руднике «Пионер» в Амурской области, пробурили скважину на глубину 53 метра.