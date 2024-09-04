Водный рубеж: как будет действовать российский флот в Азовском море

Новые соединения ВМФ в Азовском море будут заниматься разминированием акватории, обеспечением безопасности судоходства и Крымского моста и наносить удары высокоточным оружием, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.
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