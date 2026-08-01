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Россиянам рассказали о перерасчете пенсий работающих граждан с 1 августа

Россиянам рассказали о перерасчете пенсий работающих граждан с 1 августа

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет В России 1 августа проведут перерасчет пенсий для работающих граждан. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок в беседе с РИА Новости.

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