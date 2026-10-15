Долгое время я была уверена, что колени нужно беречь от любой нагрузки. Хрустнуло, заныло, потянуло — значит, пора замирать и ждать, пока само пройдёт.
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