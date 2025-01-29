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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лаутаро повторил рекорд Маццолы, забив 17 голов за «Интер» в ЛЧ. Сегодня – хет-трик с «Монако»

Нападающий «нерадзурри» отметился хет-триком в ворота «Монако» в заключительном туре общего этапа. Теперь на счету аргентинца 17 голов в составе миланцев в этом турнире.

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