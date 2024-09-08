Тайфун "Яги" разломал площадку перед концертом Канье Уэста в Китае

Стихия атаковала стадион, где должен был выступить скандальный рэпер.Буйство супертайфуна "Яги", обрушившегося на Китайскую Народную Республику, привело к повреждению крыши стадиона, который должен был принять выступление Канье Уэста 15 сентября.