Анализируем интернет-мемы, посвящённые отношениям мужчин и женщин Мало кто сомневается, что семья как общественный институт подвергается серьёзному разрушительному воздействию.
Как стравливают мужчин и женщин
Комментарии
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В
Воробей
Ну, что на это можно сказать, особенно учитывая уровень разводов уже более 70 процентов? Видимо, этот современный социум должен вымереть и оказаться вполне естественно вытесненным каким-то традиционным, наиболее вероятно исламским, где ни о какой эмансипации речь не идёт. И женщины сами должны этого захотеть. Иного пути просто не просматривается!
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