Как стравливают мужчин и женщин

В

Воробей

Ну, что на это можно сказать, особенно учитывая уровень разводов уже более 70 процентов? Видимо, этот современный социум должен вымереть и оказаться вполне естественно вытесненным каким-то традиционным, наиболее вероятно исламским, где ни о какой эмансипации речь не идёт. И женщины сами должны этого захотеть. Иного пути просто не просматривается!