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Пример для молодого поколения. 90-летие отметила жительница аг. Горбацевичи Валентина Павлюкевич.

Пример для молодого поколения. 90-летие отметила жительница аг. Горбацевичи Валентина Павлюкевич.

С теплыми объятьями, искренними пожеланиями, вкусными и полезными подарками в гости к долгожительнице заглянули председатель Совета ветеранов Евгения Довнар и председатель Горбацевичской первичной ветеранской организации Лариса Осипович.

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