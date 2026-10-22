В Госдуме поддержали проект закона об ужесточении наказания за управление транспортными средствами без водительского удостоверенияПодготовленные в МВД законопроект об ужесточении наказания за езду без прав нашел поддержку в Государственной Думе.
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