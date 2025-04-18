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Петербургский дневник

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Химик Дорохов рассказал, за сколько нужно съесть шашлык при комнатной температуре

Химик Дорохов рассказал, за сколько нужно съесть шашлык при комнатной температуре

Окисление происходит быстро, отметил эксперт Сразу после приготовления в мясе начинают происходить биохимические процессы: окисление жиров под воздействием кислорода и активное размножение микроорганизмов, сказал RT доцент кафедры неорганической химии им.

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