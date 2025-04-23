В Шанхае показали внедорожник MG Cyber X c поднимающимися фарами

На автосалоне в Шанхае дебютировал электрический внедорожник MG Cyber X, сообщает carnewschina.com. Отмечается, что MG Cyber X получил "квадратный" кузов, сплошные светодиодные полосы спереди и сзади, "утопленные" ручки дверей, небольшие корпуса зеркал заднего вида, рейлинги на крыше и светящийся логотип MG.