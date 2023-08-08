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Роккаскаленья: замок на краю скалы

Роккаскаленья: замок на краю скалы

Рассказы о замках и крепостях, как об этом можно судить по публикациям на сайте ВО, всегда интересуют читателей, а все, видно, потому, что замок подсознательно ассоциируется с надежной защитой, куда никакой наш враг (если это, конечно, наш с вами замок) прорваться бы не смог.

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