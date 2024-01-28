Медведев – единственный, кто проиграл два финала ТБШ с 2:0 по сетам

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в финале Australian Open – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Медведев третий раз в карьере проиграл матч, ведя 2:0 по сетам (при 58 победах).