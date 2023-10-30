МО РФ: Войска подавили 20 артрасчетов ВСУ на Краснолиманском участке

Руководитель пресс-службы группы ВС Российской Федерации «Центр» Александр Савчук поделился информацией об успехах, которых войсковым подразделениям удалось достичь в рамках ведения сражений на Краснолиманском участке линии боевого соприкосновения.
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