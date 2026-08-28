Виктория Молдавская ответила на претензии экс-сотрудников и партнёров её бренда Viva La Vika

Владелица недавно закрывшегося бренда украшений Viva La Vika Виктория Молдавская ответила на признания в сети своих бывших сотрудников и партнеров, которые рассказали о многомиллионных долгах предпринимательницы.
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