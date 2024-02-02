2 февраля в Архангельской области возможны сильные порывы ветра

По прогнозу Северного УГМС, температура воздуха второго февраля будет колебаться в пределах от -1 до -6 градусовСиноптики сообщают, что в регионе сохранится ветер южных направлений с порывами до 15-20 метров в секунду.
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