Astro Bot получил 10 баллов от журнала EDGE, Warhammer 40000: Space Marine 2 дали 6 — появились оцен...

Astro Bot получил 10 баллов от журнала EDGE, Warhammer 40000: Space Marine 2 дали 6 — появились оценки из нового номераНаучно-фантастическая сатирическая экшен-песочница Revenge of the Savage Planet появилась на обложке EDGE.
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