Глава МИД Израиля Кац назвал президента Колумбии антисемитом

© Global Look Press/Juan J. Eraso/Keystone Press Agency Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал президента Колумбии Густаво Петро антисемитом в ответ на заявление о разрыве дипломатических отношений.
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