«Спортивный» Subaru Forester STI Sport 2024 подешевел в России на 650 тыс. рублей

В России изменились цены на некогда популярный внедорожник Subaru Forester, и особенно показательна динамика цены версии STI Sport с 1,8-литровым турбомотором: если в конце сентября такая машина продавалась за минимум 4,17 млн рублей, то сейчас внедорожник можно приобрести за 3,52 млн рублей.