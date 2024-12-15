«Спортивный» Subaru Forester STI Sport 2024 подешевел в России на 650 тыс. рублей

В России изменились цены на некогда популярный внедорожник Subaru Forester, и особенно показательна динамика цены версии STI Sport с 1,8-литровым турбомотором: если в конце сентября такая машина продавалась за минимум 4,17 млн рублей, то сейчас внедорожник можно приобрести за 3,52 млн рублей.
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