Газовики - настоящие герои современности. Вместе с ровным огоньком на газовой плите, с надежным гулом мотора, сопровождающим нас в пути, с теплом в уютных квартирах приходит к людям труд, нелегкие старания тех, кто выбрал себе эту непростую профессию.