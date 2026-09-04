Газовики - настоящие герои современности. Вместе с ровным огоньком на газовой плите, с надежным гулом мотора, сопровождающим нас в пути, с теплом в уютных квартирах приходит к людям труд, нелегкие старания тех, кто выбрал себе эту непростую профессию.
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