Кстати, на выходных мы опубликуем интервью с советником гендиректора "Нового трамвая Краснодара", а также с начальником управления капитального строительства "Нового трамвая Краснодара".
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Кстати, на выходных мы опубликуем интервью с советником гендиректора "Нового трамвая Краснодара", а также с начальником управления капитального строительства "Нового трамвая Краснодара".