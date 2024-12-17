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ДГД Мангистау запустил Salygbot по вопросам блокировки банковских счетов

ДГД Мангистау запустил Salygbot по вопросам блокировки банковских счетов

Департамент государственных доходов по Мангистауской области доводит до сведения налогоплательщиков, что в мессенджере Telegram у вас есть возможность оперативно получить сведения по вопросам блокировки ваших банковских счетов.

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