ДГД Мангистау запустил Salygbot по вопросам блокировки банковских счетов

Департамент государственных доходов по Мангистауской области доводит до сведения налогоплательщиков, что в мессенджере Telegram у вас есть возможность оперативно получить сведения по вопросам блокировки ваших банковских счетов.
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