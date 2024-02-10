Гендиректор «Баварии»: «Для нас Суперлиги не существует. Не понимаю, откуда должны взяться миллиарды евро при бесплатных трансляциях. Они нашли тайник Скруджа Макдака?»

– Станет ли участие в выгодной Суперлиге серьезной альтернативой для «Баварии» после того, как Европейский суд открыл дверь к ее созданию? Говорят, что клубы-участники получат 15 миллиардов в первые три года.
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