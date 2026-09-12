БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Skyranger 35 на Leopard 1: украинская ПВО получила новую самоходку

Skyranger 35 на Leopard 1: украинская ПВО получила новую самоходку

Украина и её зарубежные партнёры продолжают восстановление и перестройку противовоздушной обороны. Одним из шагов в этом направлении стала поставка зенитных самоходных установок Skyranger 35 на базе танкового шасси Leopard 1.

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