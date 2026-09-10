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Деревянное домостроение под контролем российского ИИ

Деревянное домостроение под контролем российского ИИ

На Сокольском домостроительном комбинате (Вологодская область, входит в «Сегежу Групп») внедрили импортозамещающую систему машинного зрения в производство перекрестно-клеёных деревянных панелей (CLT).

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