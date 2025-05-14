📷❗️На параде Победы в Туле, впервые засветился бронеавтомобиль АМН-590951 «Спартак» 4x4 с установленным ДУМБ «Арбалет-ДМ».
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📷❗️На параде Победы в Туле, впервые засветился бронеавтомобиль АМН-590951 «Спартак» 4x4 с установленным ДУМБ «Арбалет-ДМ».