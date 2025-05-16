Россияне поддерживают замену чиновников ИИ

Более половины россиян положительно относятся к замене чиновников алгоритмами ИИ. В ответ на вопрос: «Как вы относитесь к замене чиновников алгоритмами искусственного интеллекта, который будет выполнять функции госслужащих?» 19% сообщили, что однозначно положительно, 35% — что скорее положительно.
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