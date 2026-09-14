«Забегали как дикари»: тюменцы устроили давку из-за раздачи бесплатных шуб. Видео

Тюменцы устроили давку во время бесплатной раздачи шуб и пуховиков в меховом салоне Bagira. По словам горожан, на благотворительной акции, которая прошла в выходные, местные жители вырывали верхнюю одежду из рук других посетителей и надевали на себя несколько курток.