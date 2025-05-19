Маск поддержал отказ Павла Дурова

Американский предприниматель Илон Маск и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), поддержал отказ сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова заблокировать каналы румынских консерваторов.
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