ВСУ потеряли более 40 солдат и пушку М-46 на Запорожском направлении

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при содействии боевых самолетов и огня артиллерии отразили отразили две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
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