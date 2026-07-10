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Приколисты

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Моторчик и Птичка

Моторчик и Птичка

Animals Однажды, когда все разошлись по школам и работам, тёща вытащила Моторчика из-под дивана, где он всегда прятался от неё, и посадила его в спортивную сумку: — Я покажу тебе, кто тут хозяин, — прошипела она… Моторчика обнаружили под передним бампером в машине.

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