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Где мои «Тачки»: второй сезон «Супер Ралли» покажут Илону Маску

Где мои «Тачки»: второй сезон «Супер Ралли» покажут Илону Маску

Премьера мультсериала «Супер Ралли. Тайна двух планет», который называют российским ответом американским «Тачкам», состоится в эфире программы «Спокойной ночи, малыши» 4 ноября, однако «Известия» увидели первые эпизоды за 10 дней до релиза.

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