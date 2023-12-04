Археологи развеяли миф о диете древнего человека

Ученые из Тюбингенского университета выяснили, что ранние люди среднего палеолита (каменного века) питались черепахами, птицами и хищными животными, то есть их диета более разнообразна, чем предполагалось ранее.
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