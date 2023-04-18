Бобровский начал серию с «Бостоном» в запасе. Лайон провел дебютный матч в плей-офф НХЛ, отразив 26 бросков из 29

Ворота «Пантерс» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Брюинс» (1:3, 0-1) защищал Алекс Лайон.
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