Сейчас! Последние новости о боях под Курском: разгром резервов и малых мобильных групп

Обстановка в Курской области развивается следующим образом: ▪️ Подразделения группировки войск «Север» ведут активные действия по поиску и ликвидации мобильных вражеских группировок, которые стремились проникнуть на российскую территорию в районах Алексеевского и Каучука.
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