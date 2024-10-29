Кардиолог указала на важность регулярного измерения давления

Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. О том, каким образом можно снизить риск развития инсульта, «Известиям» рассказала кардиолог, главный научный сотрудник НИЛ эпидемиологии неинфекционных заболеваний ФГБУ «НМИЦ им В.