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Кардиолог указала на важность регулярного измерения давления

Кардиолог указала на важность регулярного измерения давления

Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. О том, каким образом можно снизить риск развития инсульта, «Известиям» рассказала кардиолог, главный научный сотрудник НИЛ эпидемиологии неинфекционных заболеваний ФГБУ «НМИЦ им В.

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