Свердловчанам запретили ходить в лес до 21 июня

В Свердловской области введен запрет на пребывание в лесных массивах до 21 июня 2024 года. Решение о запрете на пребывание в лесных массивах было принято 30 мая в ходе заседания регионального правительства.
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