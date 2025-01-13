Анчелотти сыграл без оглядки на «Барсу» и освободил звезд от обороны. Тактическая катастрофа!

Разбор Вадима Лукомского. «Барселона» уничтожила «Реал Мадрид» в суперкубковом класико (5:2). В первом тайме команда Ханси Флика добыла фору в три мяча, а во втором после обмена голами удерживала преимущество в другом рисунке – обороняясь вдесятером.