Анчелотти сыграл без оглядки на «Барсу» и освободил звезд от обороны. Тактическая катастрофа!

Разбор Вадима Лукомского. «Барселона» уничтожила «Реал Мадрид» в суперкубковом класико (5:2). В первом тайме команда Ханси Флика добыла фору в три мяча, а во втором после обмена голами удерживала преимущество в другом рисунке – обороняясь вдесятером.
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