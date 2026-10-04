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О новой тактике, примененной при формировании котла для ВСУ в Доброполье

О новой тактике, примененной при формировании котла для ВСУ в Доброполье

Для украинского гарнизона Доброполья тот факт, что он окружен, стал в некоторой степени неожиданностью — слишком быстро все произошло Источник фото: i.

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