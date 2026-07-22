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В России зафиксирован рост инфляции

В России зафиксирован рост инфляции

Инфляция в России выросла до 5,84% в годовом выражении против 5,62% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре Министерства экономического развития РФ «О текущей ценовой ситуации» на основе данных Росстата.

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