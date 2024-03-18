🇷🇺 Десять лет назад крымчане стали первопроходцами новой эпохи, точкой отсчета которой стало 18 марта 2014 года Об этом заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
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🇷🇺 Десять лет назад крымчане стали первопроходцами новой эпохи, точкой отсчета которой стало 18 марта 2014 года Об этом заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.