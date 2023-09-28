Toyota установила абсолютный рекорд по производству и продажам автомобилей в августе

Toyota Motor сообщила, что в августе мировое производство её машин выросло на 4% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 798 771 автомобиля, что стало рекордом для последнего летнего месяца за всю историю компании.
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