Дело о редких соколах. Следователь из Алтайского края стала героиней проекта СК

Через необычное расследование авторы проекта знакомят зрителей с работой сотрудницы следственного управления СК России по Алтайскому краю Следователь из Алтайского края Евгения Гламоздина стала героиней документального проекта Следственного комитета России "Код чести".
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