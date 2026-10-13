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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Дело о редких соколах. Следователь из Алтайского края стала героиней проекта СК

Дело о редких соколах. Следователь из Алтайского края стала героиней проекта СК

Через необычное расследование авторы проекта знакомят зрителей с работой сотрудницы следственного управления СК России по Алтайскому краю Следователь из Алтайского края Евгения Гламоздина стала героиней документального проекта Следственного комитета России "Код чести".

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