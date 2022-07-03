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Haval вновь снизила цены в России. Haval Jolion подешевел на 150 тысяч рублей, а Haval F7 и F7x — на 180 тысяч

Haval вновь снизила цены в России. Haval Jolion подешевел на 150 тысяч рублей, а Haval F7 и F7x — на 180 тысяч

Haval продолжает делать свои автомобили доступнее для россиян. И хотя новое снижение цен не компенсирует существенное подорожание автомобилей в начале года, это все равно приятная новость для тех, кто задумывается о покупке нового кроссовера.

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