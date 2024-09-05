Путин пошёл на крайние меры: В Кремле сделали неприятное для Киева и Запада заявление

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал неприятное для Киева и Запада заявление - Москва не намерена останавливать СВО до полного достижения поставленных целей - денацификации и демилитаризации Украины.
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