У Месси и Мбаппе нет конкуренции между собой. В «ПСЖ» считают, что выход игроков в финал ЧМ-2022 – это хорошо

Лионель Месси и Килиан Мбаппе не соперничают между собой. Источники в «ПСЖ» отмечают, что выход в финал ЧМ-2022 двух футболистов команды – это здорово, но между ними нет конкуренции и противостояния, поэтому клубу не нужно делать фаворитом либо одного игрока, либо другого, об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.
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