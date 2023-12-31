На Балтийском флоте прошли масштабные тренировки по противодействию терроризму

В ходе тренировок были активно использованы имитационные средства, в том числе холостые боеприпасы к стрелковому оружию, дымовые и тротиловые шашки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Артиллеристы ЦВО уничтожили скопление живой силы и техники противника в Серебрянском лесничестве в зоне проведения СВО
- Гранатометчики группировки войск «Восток» используют 82 мм мины для огневого поражения опорных пунктов ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО
- МЧС России скорбит о гибели Максима Аникина
Свежие комментарии