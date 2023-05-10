Илон Маск раскритиковал WhatsApp, назвав мессенджер не заслуживающим доверия

В социальной сети Twitter развернулась интересная дискуссия, связанная с мессенджером WhatsApp. Примечательно, что своё недвусмысленное мнение о мессенджере высказал Илон Маск (Elon Musk), косвенно прокомментировав и деятельность Meta* в целом.
В социальной сети Twitter развернулась интересная дискуссия, связанная с мессенджером WhatsApp. Примечательно, что своё недвусмысленное мнение о мессенджере высказал Илон Маск (Elon Musk), косвенно прокомментировав и деятельность Meta* в целом.
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