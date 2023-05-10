FiNE NEWS

1 659 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nana Абраменко
    соломе еб..сьПрезидент Грузии ...
  • Валерий Ворожищев
    Если Запад "рогами" упёрся в наше противостояние на Украине и не жалеет на это бабло, то будет у нас вторая, третья и...Путин подписал ук...
  • Владимир Лагно
    А вот для таких маразматических западноевропейской шлюх необходимо ввести ПОЖИЗНЕННЫЙ ЗАПРЕТ на появление в обществен...Президент Грузии ...

Илон Маск раскритиковал WhatsApp, назвав мессенджер не заслуживающим доверия

Илон Маск раскритиковал WhatsApp, назвав мессенджер не заслуживающим доверия

В социальной сети Twitter развернулась интересная дискуссия, связанная с мессенджером WhatsApp. Примечательно, что своё недвусмысленное мнение о мессенджере высказал Илон Маск (Elon Musk), косвенно прокомментировав и деятельность Meta* в целом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх