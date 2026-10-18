🇷🇺💥🇺🇦Армия России продолжает уничтожать грузовой флот и БЭКи врага ▪️Сегодня в 50 км юго-западнее порта Одесса при переходе морем поражен «сухогруз», перевозивший грузы военного и двойного назначения, сообщает Минобороны.
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